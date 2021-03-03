كوريا الجنوبية تسجل 444 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى أكثر من 90 ألفا

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 90 ألفا و816 حالة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المقر المركزي قوله: إنه من بين الإصابات الجديدة، هناك 426 إصابة عدوى محلية و18 إصابة وافدة من الخارج بينما سجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1612 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة أو الخطرة إلى 129 شخصا؛ بينما ارتفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى81 ألفا و700 حالة تعافي، بينما زاد عدد المرضى الخاضعين لعلاج كورونا تحت الحجر الصحي إلى 7 الأف و 504 أشخاص.

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