صحيفة "الرياض" : حرب الشائعات ضد السعودية هدفها وقف حركة التنمية غير المسبوقة

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن حرب الشائعات والحملة التي تواجهها المملكة هي حملة غير أخلاقية هدفها وقف الحراك التنموي والإنجازات غير المسبوقة على المستويات كافة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، وقطار التغيير والإصلاحات الذي انطلق ولا يمكن له الرجوع للوراء.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم /الأربعاء/ -تحت عنوان (حروب قذرة)- إن أسوأ ما تتسم به هذه الحملة المسعورة، أنها حملة غير أخلاقية فهي حالة عداء تفتقد للنّبل وللضمير في أطرافها، فمن الطبيعي أن تواجه عداء أو خصومة أو اختلافا في التوجهات وتتحمل نتائج تلك الخصومة، لكن أن تكون الذرائع والدوافع التي تغذي هذا الصراع غير نزيهة ولا شريفة، هنا تكمن اللاأخلاقية واللاضمير.
وتابعت الصحيفة أن المملكة بإرثها الثقافي والسياسي والحضاري لم تكن يومًا طرفًا في تآمر أو خيانة أو تأجيج صراع، فقيمها النبيلة ودينها القويم الذي ترتكز عليه هو الموجه والمحرك والباعث على المواقف وردود الفعل تجاه أي موقف أو اختلاف أو حتى تعاون، فهي منظومة قيم ومبادئ راسخة لا تساوم عليها، ولا تحيد عنها؛ ومن هنا فإنّ هذا الثبات وعدم الدخول في أي صراعات غير نزيهة هو ما يفوت الفُرص على المستثمرين في المؤامرات والتكتلات وفق مصالح مشبوهة.
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