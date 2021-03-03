السعودية.. توقيف رجل أطلق النار على مركز صحي بسبب "الإجراءات الوقائية"..شاهد

أطلق رجل سعودي، أمس الثلاثاء، النار على مركز صحي في العاصمة الرياض، ما أدى إلى تحرك عاجل من السلطات، بعد تداول فيديو الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره شخص يجلس في سيارته، المواطن الذي كان يخفي مسدسا في جيبه وهو يسير في حي اليرموك، بعد إطلاقه رصاصة على منشأة صحية.

بدوره، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن "الشخص في الفيديو المتداول أطلق النار على واجهة مبنى المركز الصحي، بعد منعه من الدخول لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف الكريديس أنه "تم تحديد هوية الفاعل والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (مسدس)"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه "تم إلقاء القبض على الفاعل والتحقيق معه فورًا لمعرفة الدوافع وراء جريمته وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه".

وأكد المصدر أن "إطلاق النار يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف، فيما يواجه هذا الجاني العقوبات الجزائية المشددة لقيامه بالاعتداء على أحد المرافق الحيوية العامة".

وأعرب مستخدمو موقع "تويتر" عن غضبهم عن هذه الحادثة التي تعكس "الجهل"، على حد تعبيرهم، مطالبين بمحاسبة الفاعل.