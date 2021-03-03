صحيفة "الاتحاد" : استمرار صمت العالم ضد إرهاب الحوثي ينذر بكارثة إنسانية في المنطقة

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن استمرار صمت العالم ضد أفعال جماعات الحوثي الإرهابية، ينذر بجر المنطقة بأكملها إلي حالة من التصعيد وبكارثة إنسانية يصعب الرجوع عنها .

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "الخطر الحوثي" - إن هناك عدم استجابة واضحة من الجماعة الحوثية لمساعي السلام الدولية والعربية، مع ارتفاع وتيرة هجماتها الإرهابية واستهدافها دول الجوار والمدنيين بشكل متعمد وممنهج، بل وحتى تصعيدها بنوعيات جديدة من الأسلحة والعتاد تؤكد خطر الانقلاب الحوثي على المنطقة إذا ما استمر العالم في حالة صمت تجاه تلك الجرائم .

وتابعت الصحيفة، هناك مشاهد مؤلمة لا تكاد تنقطع بفعل الاعتداءات الإرهابية على المدنيين بطائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية، ناهيك عن سلسلة الهجمات التي استهدفت التجارة الدولية وإمدادات النفط إلى دول العالم عبر الممرات البحرية، في مخطط واضح لإبقاء المنطقة مشتعلة وتحقيق أهداف وأجندات أطراف إقليمية تمد هذه الميليشيات بالسلاح والمال.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها، أنه أمام إرادة دول العالم والمنطقة وتصميمها على إحلال السلام، لن يصمد الإرهاب الحوثي في اليمن، خاصة في ظل التفاف الشعب اليمني حول قيادته الشرعية التي تعمل عبر حكومتها الجديدة لتوحيد الرؤى والأهداف نحو يمن آمن ومستقر، بمساندة كل الجهود والمبادرات الإقليمية والاتفاقات الأممية الهادفة إلى وضع حد للنزاع دون تفاقم المأساة الإنسانية.