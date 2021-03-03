اقتحام قاعدة للجيش وسقوط طائرة.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

اهتمت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء بنشر تفاصيل اقتحام قاعدة للجيش الإسرائيلي وسقوط طائرة.

وكشف الصحفي الإسرائيلي "أمير بوخبوط"، عن حادثة اقتحام جديدة لقاعدة للجيش الإسرائيلي من قبل مجهولين.

ووفقًا للصحفي في موقع "والاه" العبري، تتواصل موجة اقتحامات قواعد الجيش الإسرائيلي، هذه المرة اقتحام معسكر "كتسيعوت" التابع للجيش.

وأوضح "بوخبوط" أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أسلحة وذخائر قد سرقت أم لا، حيث تمكن اثنان من المشتبه بهما من إحداث عدة ثغرات في السياج الأمني واقتحام معسكر "كتسيعوت" والتجول في المنطقة.

أفاد مصدر لبناني بأن مواطنا من بلدة الحولا جنوبي لبنان عثر على طائرة إسرائيلية صغيرة في واد قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وحسب موقع "أخبار الأمن الميداني" العبري، أبلغ المواطن اللبناني السلطات اللبنانية بالطائرة.

وأوضح أنه من المحتمل أن تكون الطائرة إسرائيلية وأنها سقطت نتيجة عطل فني.