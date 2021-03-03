الأرصاد السعودية تحذر من رياح مثيرة للأتربة وضباب

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بشأن حالة الطقس لهذا اليوم، محذرا من رياح مثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، توقعت الأرصاد السعودية أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية.

كما توقع مركز الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.