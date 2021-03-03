إعلان غير متوقع للصحة العالمية ..دولة مثيرة للجدل تحصل على لقاحات كورونا

قررت منظمة الصحة العالمية التوجه نحو كوريا الشمالية وتسليمها كميات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، لتطعيم السكان لديها، في ضوء مبادرة دولية تهدف إلى تطعيم سكان العالم بشكل متوزان بين كل الدول مهما كانت النظم الحاكمة في هذه الدول، حتى في دولة مثل كورويا الشمالية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت المنظمة الدولية إنها عبر برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات ضد الفيروس تقرر تسليم 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى كوريا الشمالية بحلول مايو المقبل.

وذكرت المنظمة أنه عبر برنامجها تخطط لتسليم الجرعات ما بين فبراير ومايو من هذا العام، حيث ستتلقى كوريا الشمالية لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" المنتج من قبل الشركة الهندية "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا".

ولقاح أكسفورد ، لقاح ضد الفيروس أثبت فعالية كبيرة ويأخذ من خلال جرعتين بفاصل زمني يتراوح بين 8 و12 أسبوعا.

والدافع الذي يجعل من منظمة الصحة العالمية تعطي كوريا الشمالية هي إنها ضمن برنامج كوفاكس الذي يعطي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتعد الدولة الشمالية من ضمن 92 دولة ستتلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مجانا من خلال المبادرة الأممية لمنظمة الصحة.

ولن تكون جارتها، كوريا الجنوبية بعيدة هي الأخرى عن تلقى جرعات اللقاحات الدولية، حيث ستحصل وفق المبادرة كوفاكس على 2.1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد ، و117 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتك في نفس الفترة.

ومن المتوقع أن يقدم برنامج المنظمة العالمية 237 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد ، و1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتك إلى 142 دولة، في أوسع عملية توزيع لقاحات سريعة في العالم، لمكافحة المرض الوبائي الذي تحور بالفعل منذ أشهر في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.