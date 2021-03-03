نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار query.gov.ps لصرف منحة شهر مارس 2021 للمستحقين في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار من أهم الروابط التي يبحث عنها المواطنين في قطاع غزة، لصرف المنحة الخاصة بشعر مارس 2021 والتي تقدمها دولة قطر للقطاع لمساعدة المواطنين الفلسطينيين، الذين يعانون من ظروف أقتصادية صعبة نتيجة وباء كورونا المستجد وتعطل عجلة الإنتاج في القطاع، وأعلنت وزارة الاتصالات في قطاع غزة عن تجهيز الرابط الخاص بالاستعلام عن لسماء مستحقي المنحة القطرية، وقالت أن جميع مكاتب البريد المنتشرة في القطاع على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين المستحقين لصرف المكرمة القطرية، التي يقدمه صندوق قطر للتنمية وفيما يلي رابط الاستعلام عن المنحة القطرية.
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار
يمكن لجميع المواطنين التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، الدخول على رابط query.gov.ps برقم الوطني والاستعلام عن المنحة.
طريقة الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار
المنحة القطرية لقاع غزة
المنحة القطرية يقدمها صندوق قطر للتنمية لمواطني قطاع غزة شهرياً، ويتم استلامها من مكاتب البريد المنشرة في قطاع غزة وهي منحة تقدمها الحكومة القطرية لقاع غزة منذ سنوات، وينتظرها المواطنين بشغف لتوفير مستلزمات الحياة الأساسية من مأكل، وتشرف على توزيعا السلطات الموجودة في قطاع غزة بواقع 100 دولار للأسرة المستحقة.
صندوق قطر للتنمية الدولية
صندوق قطر للتنمية الدولية هو صندوق قطري حكومي يقدم المساعدات لجميع دول العالم التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، تم أنشاءه بموجب القانون رقم 19 لسنة 2002 ميلادي الموافق 1423 هجري، يديره السيد خليفة بن جاسم الكواري، ويهدف إلي مساعدة المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعة التي تضرب مناطق كثيرة في العالم، ويقدم المساعدات للأمم المتحدة لتقديمها للمحتاجين حول العالم.
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