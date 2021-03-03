رابط نظام نور 1443 دخول ولي الأمر الجديد ونموذج الكشف الطبي للصف أول ابتدائي برقم الهوية فقط

رابط نظام نور المركزي أعلن استقبال تسجيلات الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي وروضات الأطفال بقطاع التعليم العام، وذلك لمدارس جميع محافظات المملكة بحساب ولي الأمر، وقد أعلنت الوزارة شروط التقديم التي تضمنت شروط التقديم للطفل إرفاق عدد من المرفقات، مثل بيانات الطالب والسجل الطبي الشمل الخاص به، وقد تم تنزيل شكل نموذج الطفل الطبي.

موقع نظام نور المركزي 1442رابط نظام نور التعليمي

هو الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والذي يتم من خلاله العديد من الخدمات في مجال التعليم منها:

تسجيل الطلاب في روضات الأطفال لمدارس القطاع الحكومي.

أيضا يتم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي بالقطاع العام بحساب ولي الأمر.

متابعة طلاب المراحل الدراسية المختلفة الابتدائي والمتوسط والثانوي.

تسجيل منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عن بعد.

دخول الاختبارات الشهرية والفصلية والنهائي بجميع المراحل

الاستعلام عن النتائج واستخراجها بحساب الطالب المدرسي.

تسجيل حساب المعلم والمدير لتنزيل نتائج الامتحانات على موقع نظام نور الرسمي.

الاستعلام عن حركة التنقلات للطلاب والمعلمين والإداريين.

تسجيل استمارة الكشف الطبي

من أهم شروط التسجيل في موقع نور لتسجيل الطلاب المستجدين أن يتم تقديم استمارة الكشف الطبي للطالب، حيث يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب والمعلومات الخاصة بولي الأمر، ويتم أيضا كتابة جميع بيانات التقرير الطبي والتاريخ المرضي للطالب والعائلة، وذلك لاستكمال بيانات التسجيل، والتي تشمل تنزيل ملف بي دي اف باستمارة الفحص الطبي لتنزيل تقارير الكشف الطبي على الطالب المسجل.

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على رابط نظام نور يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم يبدأ تسجيل الدخول. يتم اختيار أيفونه تسجيل الأبناء بصفحة التسجيل. يقوم ولي الأمر باختيار أيقونة “استمارة الفحص الطبي”. يتم تحويل الاستمارة إلى ملف PDF يتم طباعة الملف وتنزيل التقارير اللازمة عليه.

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خطوات تسجيل استمارة الفحص الطبي