رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة وأسماء مستحقي مقطوعة الضمان الإجتماعي

بحسب طلب وبحث مكتب التأمين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم تقديم مساعدة لمرة واحدة لأسرة الضمان الاجتماعي حسب احتياجات الأسرة وعدد أفرادها، ويتم تقديمها لفترة عن طريق التسجيل للحصول على الدعم النقدي لمرة واحدة للمستفيد.

رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة

سجلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الإلكتروني إمكانية التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة في وكالة الضمان الاجتماعي بحيث يمكن للأسر الاستفادة من الدعم المباشر، بقيمة تتراوح بين 10400 ريال، وبحد أقصى 30 ألف ريال سعودي في المرة الواحدة، نصدرها وفق آلية معينة، يمكنك التسجيل في القطعة عن طريق:

يتم التسجيل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم اختيار تسجيل الضمان الاجتماعي من الخدمات الإلكترونية للمنظمات غير الهادفة للربح.

الموافقة على الشروط والأحكام العامة.

كتابة البيانات المطلوبة.

التأكد من دقة البيانات والحرص على صحتها.

قم بتحميل المستندات المطلوبة مثل الراتب.

قم بتدوين التفاصيل الموجودة في الحساب المصرفي.

اكتب وسيلة الاتصال من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

انقر فوق تسجيل، سوف تحصل على رمز التفعيل واختيار اسم المستخدم وايضا كلمة المرور.

يتم توزيع المساعدات المقتطعة بطريقة غير مستقرة، وليس على أساس سنوي لصالح المواطنين العاديين من قبل الحكومة ووزارة الموارد البشرية.

يتم احتساب القيمة الإجمالية لمرة واحدة أيضًا على أساس دخل الفرد للأسرة وعدد أفراد الأسرة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه مع حلول شهر رمضان المقبل، يأتي موعد سداد تخفيضات التأمينات الاجتماعية للمساعدة في تخفيف العبء عن المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.

ودفع مستوفي الشروط ومعرفة الاسم، يمكن التواصل مع مستحقي الضمان الاجتماعي من خلال مواد وزارة شؤون الموظفين الرقم 19911.

آلية صرف المساعدة المقطوعةأسماء مستحقي مقطوعة الضمان الإجتماعي

وبذلك عزيزي القاريء في حالة الاهتمام بما تم سرده سابقا، سيتم التوصل بسهولة إلي كيفية التسجيل بالمقطوعة.