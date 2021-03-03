عاجل.. قصف صاروخى على قاعدة عين الأسد بالعراق

جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر أمنية عراقية، بوقوع هجوم صاروخى استهدف قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار.



جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر أمنية عراقية، بوقوع هجوم صاروخى استهدف قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار. وقالت المصادر، إن 4 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب مكان وجود قوات التحالف الدولى بقاعدة عين الأسد فى الأنبار.

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