عاجل.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن تنظيم داعش الإرهابى، مسؤوليته عن هجوم بشرق أفغانستان أودى بحياة 3 من العاملين فى مجال الإعلام.



جدة - نرمين السيد - أعلن تنظيم داعش الإرهابى، مسؤوليته عن هجوم بشرق أفغانستان أودى بحياة 3 من العاملين فى مجال الإعلام. وكان 3 إعلاميين، قد لقوا مصرعهم برصاص مسلحين فى شرق أفغانستان، أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

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