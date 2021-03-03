تفاصيل جديدة عن هجوم قاعدة عين الأسد

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة الأنباء العراقية، قد أعلنت منذ قليل، استهداف قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار والتى تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولى بعشرة صواريخ، بحسب ما نقلته قناة "العربية" الإخبارية.

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