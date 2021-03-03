تصريحات واشنطن مازالت شعارات.. روحاني: لهجة إدارة بايدن مع إيران مغايرة لـ ترامب

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن لهجة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن في التعامل مع طهران مغايرة للهجة إدارة سلفه ترامب.

وأشار روحاني، إلى أن إدارة بايدن اعترفت ببعض أخطاء سابقتها واتخذت خطوات عملية.

وأضاف أن تصريحات واشنطن حول الرغبة بالعودة إلى الاتفاق النووي ما زالت شعارات، داعيا إلى تصحيح سياستها بسرعة، مؤكدا أنه إذا التزمت جميع أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها فإن إيران ستنفذ تعهداتها.

وفي محادثات هاتفية أجرها الرئيس روحاني مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أكد ان إهدار الفرص لحفظ الاتفاق النووي وإحيائه قد يؤدي الى تعقيد الظروف".

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أوضح رئيس إيران أن "تقليص ايران التزاماتها عبر خطوات تدريجية كان بسبب خروج امريكا من الاتفاق النووي وعجز الدول الاوروبية الثلاث عن تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق، وهذه الخطوات قابلة للعودة بعد تنفيذ الاطراف المقابلة لالتزاماتها".

وعلق روحاني، على جائحة كورونا التي انتشرت في دول العالم بما فيها ايران وفرنسا، قائلا ان المواجهة المؤثرة لكورونا تتطلب تعاونا بين جميع دول العالم، مضيفا: ان الحظر الأمريكي الجائر وغير القانوني، زاد من صعوبة مكافحة ايران لهذا الوباء ووضع العراقيل امام وصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى مواردها المالية، حتى لشراء الادوية والمعدات الطبية، ومن المتوقع من الاتحاد الاوروبي وخاصة فرنسا الا تلتزم الصمت ازاء هذا الاجراء غير الإنساني.