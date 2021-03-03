رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يأمر بمراجعة التصديق على استخدام لقاح أسترازينيكا على كبار السن

وجه رئيس الوزراء الكوري جونغ سيه-غيون تعليماته إلى المسؤولين في كوريا الجنوبية بمراجعة التصديق على تطعيم من تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر بلقاح استرازينيكا حيث تمنع بلاده تلقيح من يبلغون 65 عاما أو أكثر بهذا اللقاح.. منوها بنتائج البحثية جديدة التي تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا فعال بالنسبة للفئات كبار السن.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ قال رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الوكالات المعنية بالاستجابة لفيروس كورونا في المجمع الحكومي في سول اليوم إن هناك نتائج بحثية جديدة، تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا فعال بالنسبة للفئات كبار السن كذلك".
وطالب الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتجميع آراء الخبراء مرة أخرى بعد أن طرأت تغيرات في السياسات (ذات الصلة) في دول أخرى".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعليماته قائمة على تصديق فرنسا مؤخرا على استخدام اللقاح مع ممن تراوح أعمارهم ما بين 65 عاما و74 عاما، والمراجعة الألمانية الجارية حاليا على تلقيح من يبلغون 65 عاما أو أكثر باللقاح.
وبدأت كوريا الجنوبية حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الجمعة الماضية، حيث بدأ تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما في دور الرعاية ومستشفيات الرعاية طويلة الأجل بلقاح أسترازينيكا.
وسحبت الحكومة تصريحها باستخدام اللقاح على من تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، حتى ظهور نتائج الدراسات الإضافية ذات الصلة، في ظل استمرار الجدل حول فعالية اللقاح لكبار السن.
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