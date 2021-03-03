التجارة الأمريكية تفرض عقوبات على 14 كيانا في روسيا وألمانيا وسويسرا

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، 14 كيانًا في روسيا وألمانيا وسويسرا في القائمة السوداء بناء على أنشطتها ذات الصلة بالانتشار النووي التي تدعم برامج الأسلحة الروسية للدمار الشامل والأنشطة ذات الصلة بالأسلحة الكيماوية.
وأفاد بيان نُشر على موقع وزارة التجارة الأمريكية على الإنترنت، أن الكيانات التي تم وضعها ضمن القائمة السوداء تشمل 10 شركات روسية إضافة إلى ثلاث شركات ألمانية وشركة سويس
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