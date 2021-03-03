رغم انتشار طفرة نيويورك.. إسرائيل تعيد فتح الأجواء تدريجيًا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنها سجلت ثلاث إصابات بطفرة نيويورك لفيروس كورونا، نقلت إليها العدوى من شخص كان قد عاد قبل فترة من الولايات المتحدة الأميركية، وسط تخوفات من انتشار الطفرة وسلالات أخرى من فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11"، ولفتت إلى تخوفات لدى مسؤولين في جهاز الصحة من أن هناك المزيد من الحالات الحاملة للطفرة في إسرائيل، وأنها قد بدأت فعليا بالانتشار.

وبحسب القناة، يعمل الخبراء في وزارة الصحة على الإسراع في التحقيق الوبائي للمصابين الثلاثة، وهم أفراد عائلة واحدة. وقرر المسؤولون إجراء فحص وراثي للكشف عن سلالة الفيروس لدى جميع الحالات الموجبة للأشخاص الذين كانوا على اتصال مع أفراد العائلة أو خالطوهم خلال الفترة الماضية.

وأفاد التقرير بأن الخبراء في جهاز الصحة يخشون من أن سلالة كورونا المتحورة في نيويورك تنتشر بسرعة وأنها أكثر مقاومة للقاح، على غرار السلالة الجنوب أفريقية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأنه سيعاد فتح الأجواء، مطلع الأسبوع المقبل بصورة تدريجية.

ووفق قرار وزيرة المواصلات، ميري ريجيف، سيُسمح خلال الأيام الثلاثة الأولى، لـ 1000 إسرائيلي بالدخول يوميًا على ان يسمح لاحقًا لنحو 3000 مع إمكانية زيادة هذا العدد إلى 5000 بدءًا من أواسط الشهر الحالي.

ويُتاحُ للعائدين دخول إسرائيلي شريطة أن يكونوا قد خضعوا لفحوصات (كورونا) قبل الرحلة أو أن يخضعوا للحجر الصحي في حال لم يتم تطعيمهم أو لم يتعافوا من المرض.

جدير بالذكر، أن الخطة التي أقرها كابينت (كورونا) الليلة الماضية، تهدف إلى تمكين الجمهور من ممارسة حقهم في الانتخابات العامة، التي ستجرى بعد حوالي ثلاثة أسابيع.

وتقرر اعتماد الخطة، رغم مخاوف مسؤولي وزارة الصحة من أن تدخل طفرات جديدة للفيروس إلى إسرائيل.

هذا واكتشفت ثلاث حالات إصابة بطفرة نيويورك، لدى أبناء عائلة واحدة في إسرائيل.

وتعتقد وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن العدوى انتقلت إلى هؤلاء الثلاثة من شخص وصل من نيويورك مؤخرًا، ويخشى أن تكون هذه السلالة أكثر انتشارًا وربما مقاومة للتطعيم.