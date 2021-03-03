متحف يطلب من فاوتشي توثيق تجربة كورونا.. والرد بـ"كرة زرقاء"

طلب متحف أميركي من كبيرخبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي المساهمة بقطعة أثرية لتوثيق تجربة فيروس كورونا المستجد التي عصفت في العالم والولايات المتحدة.
وما كان من فاوتشي إلى أن تجاوب على وجه السرعة مع هذا الطلب، وقدم مجسما ثلاثي الأبعاد لفيروس كورونا، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.
والمجسم الثلاثي الأبعاد عبارة عن كرة زرقاء عليها نتوءات برتقالية، وكان فاوتشي يستخدمها من أجل شرح تعقيدات الفيروس.
وقال فاوتشي: "لقد كانت هذه السنة مروعة من نواحٍ عديدة"، مضيفا: "لعقود مقبلة، سيتحدث الناس عن التجربة التي مررنا بها".
والمتحف المعني بالقصة هو متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الأميركي، في واشنطن، ويعرض فيه ملايين العينات من العلوم الطبيعية والتحف الثقافية، ويُعد بمثابة رحلة متكاملة الأركان إلى التاريخ الطبيعي.
وكرّم المتحف فاوتشي بميدالية الأميركيين العظماء.
وقالت مديرت المتحف، أنثيا هارتيغ "إن فاوتشي ساعد في إنقاذ ملايين الأرواح وساهم في تطوير العلاج".
وأضافت "ساعدنا في فهم الأمراض المعدية المناعة، عبر أكثر من 5 عقود من الخدمة العام".
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