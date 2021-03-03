الإعلام الأمنى العراقى: قصف عين الأسد لم يوقع أى خسائر

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية: إن "10 صواريخ نوع كراد سقطت صباح اليوم، على قاعدة عين الأسد الجوية، دون خسائر تذكر".
وأضافت ان "القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ".
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