الإعلام الأمنى العراقى: قصف عين الأسد لم يوقع أى خسائر

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية: إن "10 صواريخ نوع كراد سقطت صباح اليوم، على قاعدة عين الأسد الجوية، دون خسائر تذكر".

وأضافت ان "القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ".