إثيوبيا: نتوقع الوصول لاتفاق بخصوص سد النهضة ومستعدون للتفاوض بحسن النية

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الإثيوبية فى تعليقها الأول على المباحثات التى تمت بين الطرفين: "نتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة ومستعدون للتفاوض بحسن النية". وتابعت فى مؤتمر صحفى، صباح الأربعاء: "موقفنا ثابت بشأن الوساطة الإفريقية متمسكون بها ونأمل نجاح مهمتها فى التوصل لاتفاق". وكانت مصر قد أعلنت تأييدها لمقترح السودان الخاص بتطوير آلية التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة إلى وساطة رباعية.

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