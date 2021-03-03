من قلب القاهرة.. مباحثات مهمة بشأن فلسطين بين 3 وزراء خارجية عرب

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية، إضافة الى الجهود المبذولة لضمان نجاح عقد الانتخابات في فلسطين.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية، قبيل انطلاق أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ155، مشاريع القرارات التي ستصدر في ختام أعمال الدورة العادية، إضافة إلى سبل دفع عملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.