بعد وفاة حالتين بسبب لقاح كورونا.. العالم بين نارين

يعيش العالم في كابوس فيروس كورونا حتى يومنا هذا، وظهرت خلال الآونة الأخيرة عدة لقاحات لمكافحة الفيروس، وبدأت بالفعل عدة دول في حقن مواطنيها باللقاحات، ولكن كانت المفاجأة ما أعلنته كوريا الجنوبية.

حيث أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، بدء التحقيق في وفاة شخصين توفيا في غضون أيام من تلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وقالت السلطات، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية إن مريضا يبلغ من العمر 63 عاما، مصاب بمرض دماغي وعائي وقدد ظهرت عليه أعراض، بما في ذلك ارتفاع في درجة الحرارة، بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا"، ونقل إلى مستشفى أكبر، لكنه توفي بعدما ظهرت عليه أعراض تسمم الدم والالتهاب الرئوي.

وأضافت أن شخصا آخر في الخمسينيات من عمره مصاب باضطراب في القلب ومرض السكري، توفي بعد إصابته بنوبات قلبية متعددة، بعدما تلقى نفس اللقاح في اليوم السابق.

وأكدت أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تحقق حاليا في سبب تلك الوفيات.

بدورها ، قالت المتحدثة باسم شركة أسترازينكا المطورة للعقار المضاد لفيروس كورونا في سول، إن "الشركة ليس لديها تعليق في الوقت الحالي".

وفي الإطار ذاته، قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه فيما يتعلق بلقاح استرازينيكا، وبعد مراجعة مأمونية اللقاح في عدة مجموعات، ثبت أن اللقاح ما زال ناجحًا حتى مع كبار السن فوق الـ65 عامًا.

وأضاف أبو بكر خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية: وحتى لو نجاح اللقاح أقل في هذه المجموعات، فإن وجود لقاح أفضل من عدم وجود لقاح".

وأوضح أنه بالنسبة للحوامل، فإن المعلومات المتاحة تؤكد وجود خطر أكبر لإصابتهن بفيروس كورونا، لذلك فقد ثبت من البيانات المتوفرة لدينا فعالية وأمان لقاح كورونا على السيدات الحوامل لذلك يمكنهن تناول اللقاح.

كما قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية، إن الدول الإفريقية التي لم تسجل حالات اصابة بمتغير فيروس كورونا المهيمن في جنوب إفريقيا يجب أن تستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19، بينما دعت منظمة الصحة العالمية لاستخدام اللقاح حتى بالنسبة للبلدان التي ينتشر فيها المتغير الجنوب إفريقي على نطاق واسع.

وفي تصريحات للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية جاءت بعد يوم واحد من إعلان جنوب إفريقيا أنها لن تستخدم لقاح أسترازينيكا، استنادا إلى نتائج دراسة "محدودة الأثر" أشارت إلى أن لقاح أسترازينيكا كان ضعيفًا في منع الأعراض الخفيفة والمتوسطة التي تسببها ا​​لنسخة المتحورة للفيروس التاجي.

وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا جون نكينجاسونغ "، إن سبع دول في القارة الإفريقية التي تضم 54 دولة أبلغت عن تسجيل حالات اصابة بالمتغير الجنوب إفريقي، مضيفا أن "الحالات المسجلة غير منتشرة كما هو الحال في جنوب إفريقيا، ولم تعلن أي دولة آخرى عن مخاوفها بشأن لقاح أسترازينيكا.

والدول السبع التي تشهد ظهور المتغير الجنوب إفريقي هي، جنوب افريقيا وبوتسوانا وجزر القمر وغانا وكينيا وموزمبيق وزامبيا.