تركيا وإيران وفلسطين.. تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية

انطلق مجلس جامعة الدول العربية اجتماع الدورة العادية ( 155) اليوم الأربعاء "بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية "حضوريا"، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالجامعة.

ويناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال واعتماد القرارات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين في اجتماعهم الذي عقد أول أمس "الاثنين" .

ويضمن مشروع جدول الأعمال 9 بنود رئيسية ، وفي مقدمتها البند الأول المتعلق بالعمل العربي المشترك ويتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات حيث رشحت مصر السيد أحمد أبو الغيط لفترة ثانية ،كما يتضمن هذا البند " مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة فى دورتها 31 " المقرر انعقادها في الجزائر.

ويتناول البند الثاني القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي ، ويتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، ومتابعة موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياة في الأراضي العربية المحتلة .

كما يتناول البند الثالث الشؤون العربية والأمن القومي العربي ، ويشتمل على عدد من الموضوعات منها " التضامن مع لبنان " ،وتطورات الوضع في سورية "، وتطورات الوضع في ليبيا "، وتطورات الوضع في اليمن "،و احتلال إيران للحزر الإماراتية في الخليج العربي " ،وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي " ،واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، و"التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية "،ودعم السلام والتنمية في السودان .

ويتناول البند الرابع الشؤون السياسية الدولية ومنها " التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية "، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، و" إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والشراكة الأوربية -المتوسطية، والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .

ويتناول البند الخامس " الشؤون الاقتصادية "، والبند السادس " الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان " ويشتمل على " دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص " ومشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات "ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام " وتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان .

ويتناول البند السابع الشؤون القانونية" الإرهاب الدولي وسبل مكافحته " ،وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب"، " وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب" ،والبند الثامن يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية.

والبند التاسع " مايستجد من أعمال " ويتضمن " تجديد تعيين السفير حسام زكي أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية لفترة ثانية بناء على طلب مصر ، وإنهاء مهام السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بناء على طلب السودان .

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لتنسيق المواقف بشأن الموضوعات الرئيسة على جدول الأعمال .

كما ستعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا لها صباح غد "الأربعاء" حضوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وعضوية كل من: البحرين والسعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية ، وتناقش اللجنة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون العربية .

كما ستعقد اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية برئاسة مصر وعضوية كل من: الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية.