استطلاع : 36% من الإسرائيليين يريدون نتنياهو رئيسا للحكومة.. والليكود يتراجع

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، تراجع حزب الليكود، وخسارته لعدة مقاعد، مع بقائه صاحب المرتبة الأولى بالكنيست.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ13 العبرية، ونشرت نتائجه صباح اليوم الأربعاء، سيحصل حزب الليكود على 27 مقعدًا، مقابل 19 مقعدًا لحزب هناك مستقبل برئاسة يائير لابيد.
ووفقا للاستطلاع، ستكون النتائج كالتالي: الليكود 27 مقعدًا، يش عتيد 19، تكفاه حدشاه 11، يمينا 11، القائمة العربية 8، شاش 7، يهدوت هتوراة 7، يسرائيل بيتنا 7، العمل 6، الصهيونية الدينية 4، كحول لفان 4، ميرتس 4، راعم 4 مقاعد.
وبالنسبة للشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت 36% من الجمهور الإسرائيلي لصالح نتنياهو، و19% ليائير بيد، و13% لجدعون ساعر، و12% لنفتالي بينت.
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