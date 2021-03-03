انفجار في هولندا قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا

وقع انفجار، صباح اليوم الأربعاء، قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في بوفنكاربسل في جنوب هولندا.
وأعلنت الشرطة الهولندية أن الانفجار وقع عند الساعة 6,55 صباح اليوم قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل.
وأوضحت الشرطة الهولندية أن الانفجار أدى إلى تحطم النوافذ، ولكن لم يتسبب في وقوع أي إصابات على الأرجح.
وأكدت الشرطة ان التحقيقات مازالت جارية، مشيرة إلى أنه قد تم إغلاق الساحات المحيطة بالموقع.
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