هبوط حاد في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يتجه لأدنى مستوى خلال 10 أشهر

هبطت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.
وتراجعت الأسعار في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفضت لأدنى مستوياتها منذ 15 يونيو عند 1706.70 دولار أمس، الثلاثاء، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1728.90 دولار.
ويتابع المستثمرون عن كثب تقدم مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، قبيل نقاش يجريه مجلس الشيوخ بشأن التشريع هذا الأسبوع.
واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب مستويات 1.4% على الرغم من انخفاضها عن أعلى مستوى في عام، بلغته الأسبوع الماضي.
وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة هدد ذلك الوضع، إذ إنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وما زال مسئولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يقولون إنهم سيبقون على خططهم لتيسير السياسة النقدية كما هي، في مواجهة فورة محتملة للتضخم هذا الربيع في اقتصاد يتلقى الدعم من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وإنفاق حكومي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 26.62 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2372.98 دولار ونزل البلاتين 0.3% إلى 1201.49 دولار.
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