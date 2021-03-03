الخصاونة يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما

دوت الخليج :- أكد مصدر مطلع الأحد، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني تقديم استقالتيهما. ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل حول أسباب تقديم الاستقالة. المملكة

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