كيف خدعت مقاطع توم كروز الملايين؟.. المحتوى يدق ناقوس الخطر

انتشر فيديو كالنار في الهشيم في تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، يظهر ما يبدو أنه النجم الأميركي توم كروز، لكن تبين أن المقاطع المصورة مفبركة بعد أن شاهدها الملايين.

وقال خبراء إن هذا الفيديو هو أكثر الأمثلة الواقعية المثيرة، التي تثير القلق وتظهر خطورة التكنولوجيا.

وخلال الأسبوع الماضي، نشر حساب "deeptomcruise" على "تيك توك" عدد من المقاطع المصورة تظهر توم كروز وهو يقوم بخدعة سحرية ويمارس لعبة الغولف، علاوة على استذكاره تفاصيل لقاءه مع زعيم سوفيتي.

وبدت مقاطع الفيديو مقتنة إلى حد كبير، وظهر أن الملايين اعتقدوا أنها صحيحة، خاصة تلك التي قال فيها نجم سلسلة "المهمة المستحيلة"، إنه سيظهر لعبة سحرية وهي إخفاء قطعة نقدية بخفة يد لا تصدق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مقاطع الفيديو حصدت أكثر من 11 مليون مشاهدة.

وعلى الرغم من أن هذه المقاطع نشرت على سبيل التسلية، إلا أن الخبراء يقول إن هذه المحتوى يجب أن يدق ناقوس الخطر.

وقال مسؤول في منظمة "ويتنس"، التي تعمل على دعم وتدريب و الناس لاستخدام الفيديو في مجال حقوق الإنسان إن هذه الفيديوهات مثيرة للقلق.

وأوضح مدير برنامج في المنظمة، سام غريغوري، أن هذه الفيديوهات دليل على ما بات يعرف بـ"التزييف العميق"، التي تظهر الفيديوهات كأنها حقيقية.

وأشار إلى أنه يتم استهداف بعض النساء عبر هذه التقنية، التي رأى أنها تقوض الحقائق وتشيع الفبركات.