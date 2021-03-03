128 ألف جرعة لقاح كورونا تصل السودان.. وكشف طريقة التوزيع

أعلن وزير الصحة السوداني عمر النجيب، الأربعاء، أن 128 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصلت إلى البلاد.
وأضاف النجيب في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم أن مجمل دفعات اللقاحات التي ستصل البلاد ستغطي ستغطي 20 بالمئة من سكان السودان.
وأشار إلى أن حملة التطعيم ستبدأ الأسبوع المقبل، وفق أولوية المرضى الموجودين في مراكز اللقاح والكادر الطبي.
وأضاف النجيب أن هناك شحنة أخرى من اللقاحات ستصل إلى السودان في منتصف مارس الجاري، موضحا أنه ستكون للذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما.
وتحدث عن انطلاق عملية تسجيل المواطنيين لتنظيم عملية التطعيم، الذي سيكون مجانيا.
وشحنة اللقاحات التي وصلت إلى السودان منظومة "كوفاكس"، وهو ثالث دولة إفريقية تتلقى اللقاح عبر هذه المنظومة.
وكوفاكس مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية ودول عدة، وتهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات.
وأصيب أكثر من 28 ألف شخص من جراء فيروس كورونا في السودان، توفي منها أكثر من 1800، بحسب أرقام رسمية.
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