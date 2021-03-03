عاجل.. عبوة ناسفة تستهدف رتلا للقوات الأمريكية جنوب العراق

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام العراقية، وقوع هجوم بعبوة ناسفة على رتل للدعم اللوجستى للقوات الأمريكية والتحالف بمنطقة الشوملى جنوب البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام العراقية، وقوع هجوم بعبوة ناسفة على رتل للدعم اللوجستى للقوات الأمريكية والتحالف بمنطقة الشوملى جنوب البلاد. جاء ذلك بعدما أعلن منذ قليل عن استهداف قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار بعشرة صواريخ، بحسب ما نقلته قناة "العربية" الإخبارية.

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