المالكى يبحث مع نظيريه التونسى واللبنانى آخر المستجدات فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية تونس عثمان الجرندى، ووزير الخارجية والمغتربين اللبنانى شربل وهبة، آخر مستجدات الأوضاع فى فلسطين.





جاء ذلك فى لقاءين منفصلين على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورته العادية الـ155 بالقاهرة. كما تناول اللقاءان التنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة، بالإضافة إلى الإجراءات المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية، وأهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضى الفلسطينية، وضرورة تأكيد عقد مؤتمر دولى للسلام للمضى قدما فى تحقيق السلام الشامل والعادل، ونيل شعبنا حريته واستقلاله فى دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشاد المالكى بمواقف تونس ولبنان الداعمة للقضية الفلسطينية فى جميع المنظمات والمحافل الدولية دون استثناء، إيمانا منهما بأن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى والمركزية.

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