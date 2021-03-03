الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلى إلى جانب منصبه كوزير للدفاع وعبد الله الرومى إلى جانب منصبه كوزير للعدل وتعزيز النزاهة وهو وزير جديد فى الحكومة.

وضمت الحكومة الجديدة أيضا أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية ثامر العلى.