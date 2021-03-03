بعد شهور من التوتر.. أردوغان يهرول لإصلاح علاقاته مع فرنسا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تركيا ترغب بالتعاون مع فرنسا لمكافحة الإرهاب و"ضمان الاستقرار فى الشرق الأوسط"، على حد زعمه.

وبحسب قناة "euronews" أضاف الرئيس التركي أن تركيا تريد التعاون مع فرنسا فى شتى المجالات؛ مشيرًا إلى أن التعاون بين أنقرة وباريس يشتمل على قدرات كبيرة.

وتابع أردوغان "يمكننا المساهمة بشكل كبير في الاستقرار والسلام في أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط وإفريقيا، واتخاذ إجراءات معًا ضدّ المنظّمات الإرهابية".

ويسعى أردوغان إلى ترميم العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي فى ظل مشاكل تركية الاقتصادية، ووصول الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها لتصبح أقل من العملات المناظرة في الأسواق المالية.

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي بعد عدة أشهر من التوتر الحاد بين البلدين وتبادل أردوغان وماكرون تصريحات حادة إلى حد تشكيك الرئيس التركى بالصحة العقلية لنظيره الفرنسي، ودعوته لمقاطعة السلع الفرنسية فى أكتوبر الماضى.