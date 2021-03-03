عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا برئاسة وزير الخارجية سامح شكري وذلك على هامش أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي ستنطلق اليوم الأربعاء. تضم اللجنة الوزارية كلا من مصر (رئيسا) والعراق والإمارات والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وناقشت اللجنة التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية تعقد اجتماعا برئاسة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.