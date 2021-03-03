بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا اليوم الأربعاء بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وذلك قبيل انطلاق الدورة (155) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية. ويناقش المجلس تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها (31 ) المقرر عقدها في الجزائر إلى جانب عدد من قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لإعداد جدول القمة 31 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.