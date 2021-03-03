من القاهرة.. اتفاق مصري فلسطيني أردني بشأن تحريك عملية السلام

شدد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، على ضرورة وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد وزراء الخارجية، في اجتماع تشاوري، عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، قبيل إنطلاق أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ155، على أن عمليات الاستيطان تقوّض من فرص التوصل لحل الدولتين، فضلًا عما تُمثله من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد وزراء الخارجية، على أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من زخم استهدف تحريك ملف عملية السلام على عدة مسارات، وأشادوا بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وما تمخض عنه من قرارات هامة.

كما أعربوا عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام.

واتفق وزراء الخارجية الثلاثة، على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المُشتركة والعمل على إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

وبحث الاجتماع الثلاثي، آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية، إضافة إلى الجهود المبذولة لضمان نجاح عقد الانتخابات في فلسطين، وناقشوا مشاريع القرارات التي ستصدر في ختام أعمال الدورة العادية، إضافة إلى سبل دفع عملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.