بريطانيا تدين الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد العراقية

أدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي بشدة الهجمات الصاروخية اليوم /الأربعاء/ على قاعدة عين الأسد بالعراق.

وقال السقير البريطاني- في بيان للسفارة ،أوردته الوكالة الوطنية العراقية- ندين بشدة الهجمات الصاروخية صباح اليوم على قاعدة عين الأسد والتي تضم قوات للتحالف الدولي ،الموجودة في العراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بدعوة من الحكومة العراقية.

وأضاف أن هذه الهجمات الإرهابية تقوض القتال ضد داعش الإرهابي، وتزعزع استقرار العراق.