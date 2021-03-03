انفجار بالقرب من مركز لاختبارات فيروس "كورونا" في هولندا

أعنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، وقوع انفجار بالقرب من مركز فحوصات للكشف عن فيروس "كورونا" في بلدة بوفينكتلاسبيل الواقعة شمال البلاد.
وذكر موقع "داتش نيوز" الهولندي نقلا عن الشرطة أنه يبدو أنه تم استهداف مركز الاختبارات ولكن لم تقع أي إصابات.
وقامت الشرطة بتطويق موقع الحادث فيما يقوم خبراء المفرقعات بالتأكد من سلامة المكان.
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