إيران: اتفقنا مع كوريا الجنوبية على آلية استرداد الأرصدة المجمدة لديها

جدة - نرمين السيد - وأضاف ظريف أن "وزير الخارجية الكورى دعاه إلى إجراء محادثات حول هذه الأرصدة وجرت المحادثات الأسبوع الماضى، حيث أكد الوزير الكورى بذل كل ما بوسعه لمتابعة الموضوع من أجل التوصل الى النتيجة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت الشهر الماضى، أن "أى عملية إفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها سوف تكون بعد مشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد اتفاق بين طهران وسول على كيفية استخدام الأموال الإيرانية المجمدة فى البنوك الكورية والتى تبلغ قرابة 7 مليارات دولار".