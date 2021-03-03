عاجل.. التجديد لـ أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر دبلوماسى عربى مسؤول" إن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط، وذلك خلال الاجتماع التشاورى الذى يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى التى تبدأ فى وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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