زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب اليونان

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بأن زلزالا قوته 6.9 درجة ضرب اليونان، اليوم الأربعاء. وقالت "إم إس سي" إن الزلزال وقع على عمق كيلومترين. هذا وقدر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض الزلزال بقوة بلغت 6.0 درجات. ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

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