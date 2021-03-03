بالإجماع.. وزراء الخارجية العرب يوافقون على التجديد لـ أحمد أبو الغيط

وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة. وقال مصدر دبلوماسي عربي - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم.



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