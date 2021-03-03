أفغانستان.. مقتل 3 موظفات بمحطة تلفزيونية برصاص داعش في جلال أباد

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن قتل ثلاث نساء وإصابة رابعة، يعملن فى محطة تلفزيونية بشرق أفغانستان أمس الثلاثاء.

وبحسب الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قُتلت النساء في هجومين منفصلين أثناء عودتهن إلى المنزل من العمل في جلال آباد، وكانت أعمارهن تترواح بين ١٨ إلى ٢٠ عامًا.

وقال مدير محطة «أنيكاس تي في» زلماي لطيفي إن الموظفات قتلن وهن عائدات إلى المنزل سيرًا على الأقدام، مشيرا إلى أن النساء الثلاث يعملن في قسم الدبلجة بالتلفزيون.

ويعد هذا الهجوم جزء من موجة القتل، لاستهداف نشطاء حقوقيين وقضاة وصحفيين في أفغانستان.

وكانت السلطات قد اعتقلت في وقت سابق رجلا قالت إنه المشتبه به الرئيسي في إطلاق النار، ولكنها مازالت تبحث عن المتواطئين في هذه العملية الإرهابية.

ويُعتقد أن حركة طالبان تقف وراء العديد من الحوادث الإرهابية التى تحدث فى افغانستان، ولكن لتنظيم داعش وجود أيضًا، لا سيما في شرق البلاد.

وفى سياق متصل، تبنى تنظيم داعش في ديسمبر الماضي اغتيال "ملالاي مايوند" المذيعة في التلفزيون والناشطة العاملة في محطة «أنيكاس تي في»، وقتلت بالرصاص مع سائقها في جلال آباد أثناء توجهها إلى مكتبها.