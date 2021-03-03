إيران تعلن التوصل لآلية لاسترداد أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى آلية لاستعادة أموالها المجمدة لدى كوريا الجنوبية.
ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في تصريح له حول الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية: "كانت لي في الأسبوع الماضي محادثات (هاتفية) مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بطلب منه، والذي اعلن بانه يبذل اقصى مساعيه للوصول الى نتيجة في هذه القضية، ونحن من جانبنا نتابع القضية أيضا".
وأضاف ظريف، أن "الآليات تم الاتفاق حولها، ولكن يبدو ان الكوريين لم يحصلوا لغاية الآن على التراخيص اللازمة لذا فانهم يعلنون بانهم يتابعون القضية".
وتابع وزير الخارجية الإيراني، بالقول إنه "من منظور إيران لا ضرورة لأخذ الترخيص من الأمريكيين ولكن مع ذلك فان الجانب الكوري يسعى لأخذ التراخيص من أمريكا للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدیه".
وجدير بالذكر أن الأموال الإيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأميركية.
وقال المسؤول الإيراني إن صادرات إيران من النفط بلغت 20 مليار دولار سنويًا في المتوسط خلال العامين الأخيرين، فيما كانت فوق 40 مليار دولار خلال الأعوام الماضية.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
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