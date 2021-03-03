وزير خارجية البحرين يستقبل السفير الهندي

استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة اليوم، السيد بيوش شريفاستاف، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، بحضور السفير منى عباس رضي، مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية بالوزارة.

ووبحسب الأيام البحرينية، تم خلال اللقاء بحث مسار علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق أرحب لمجالات التعاون على كافة الأصعدة بما يلبي الطموحات المشتركة، كما تم استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).