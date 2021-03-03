ضاعف أرباحك اليومية من بطاقات جوجل بلاي مجاناً بطريقة شرعية وبدون جهد

طريقة ربح بطاقات google play يومياً وشحن ألعابك أو التسوق أونلاين بشكل مجاني، يمكنك الآن مضاعفة أرباحك اليومية من بطاقات جوجل بلاي مجاناً بطريقة شرعية وبدون جهد يُذكر، فسوف نقدم لك اليوم طريقة جديدة وقانونية تماماً تتيحها الكثير من التطبيقات الربحية، والتي يمكنك من خلالها الحصول على بطاقة جوجل بلاي مجانية على الأقل كل يوم، هناك الكثير من تطبيقات الربح التي تقدم لك بطاقات جوجل وعملات رقمية مقابل تجميع النقاط من خلال العروض والأسئلة والألعاب، ولكن معظم تلك التطبيقات تحتاج إلى وقت طويل ومجهود كبير للحصول على بطاقات google، ولكننا اليوم نقدم لك طريقة فريدة لحصد الكثير من النقاط في أقل وقت وبأقل مجهود.

ربح بطاقات جوجل مجاناً بطريقة شرعية

الطريقة التي سوف نستخدمها اليوم شرعية ومتاحة في الكثير من التطبيقات مثل تطبيق play & Earn، في هذا التطبيق عليك بتسجيل الدخول كل يوم لتكسب الكثير من العملات والنقاط، فكلما زادت الأيام التي تدخل فيها إلى التطبيق كلما حققت الكثير من العملات المعدنية، يمكنك أيضا جمع النقاط بدعوة أصدقائك للانضمام إلى التطبيق، كما يحتوي play & Earn على المزيد من الألعاب التي تحقق لك نقاط كثيرة وبالتالي المزيد من بطاقات جوجل بلاي، مثل لعبة اللغز ولعبة Balloon Bubbles وDot -line أيضا، يمكنك أن تقوم باختيار اللعبة التي تناسبك لتقضي فيها وقت ممتع مع ربح العملات والنقاط والبطاقات.

طريقة مضاعفة ربح بطاقات google play

لزيادة الأرباح من التطبيقات الربحية يمكنك تقديم رابط الإحالة لنفسك والتسجيل مرة أخرى، ولكنك سوف تحتاج إلى أن تصل إلى مستوى معن من النقاط ليتم احتساب نقاط الإحالة، والكثير من تطبيقات ربح بطاقات جوجل بلاي توفر تلك الميزة بشكل شرعي تماماً، حيث يمكنك من خلال تطبيق Island بخطوات بسيطة أن تقوم بإنشاء العديد من حسابات جوجل بدون رقم هاتف، هذا التطبيق بمثابة هاتف افتراضي آخر على جوالك ويمكنك التسجيل في جميع التطبيقات مرة أخرى بالحساب الجديد كأنها أول مرة من الهاتف الافتراضي.

يمكنك الآن أن تستخدم Island في انشاء حساب جوجل وبريد الكتروني جيميل جديد وتخطي رقم الهاتف، بعدها تقوم بأخذ رابط إحالتك والتسجيل مرة أخرى في play & Earn بحساب جوجل الجديد، وللحفاظ على بيانات الإنترنت عند التثبيت يعمل Island على نسخ التطبيق وليست تحميل وتثبيت مجددا، ثم قم باللعب وتجميع النقاط إلى أن تصل إلى الحد الذي يحتسب فيه نقاط الإحالة، وبعدها قم بإعادة ضبط المصنع في تطبيق Island وسوف تلاحظ حذف بيانات جميع التطبيقات في الهاتف الافتراضي، ثم عليك بتكرار نفس الخطوات في كل تطبيق تريد أن تربح منه لمضاعفة أرباحك من بطاقات جوجل بلاي.