كيفية تحسين الأمان للأيفون والآيباد بالخطوات وطريقة سهلة جدا

يعد هاتف الآيفون والآيباد من أكثر الهواتف التي يتم استخدامها من قبل محبي التكنولوجيا، وذلك نظراً لأن هذه الهواتف تتمتع بزيادة الأمان والسرعة والتقنية العالية، حيث يزداد كل يوم استخدامها علماً بأنه يتم قضاء الكثير من الأشخاص وقتهم يومياً على الآيباد والأيفون أكثر من أي شىء آخر، وعلى ذلك يجب أن يعي المستخدمون أهمية الحفاظ على أمان هواتفهم وقد برع مصمموا التقنية والتكنولوجيا الهواتف في العمل على تحسين أمان هذه الهواتف وجعلها أكثر أماناً وإضافة الكثير من خواص الأمان لها.

بالخطوات طرق تحسين أمان الأيفون والأيباد: 1- حافظ على التحديثات :

يسعى الأشخاص المستخدمين لجهاز أيفون وآيباد للحفاظ على التحديث بشكل مستمر نظراً لزيادة الأمان التي يسعى إليها الهاتف بشكل متجدد مناسب مع التكنولوجيا الحديثة، وغالباً ما يتم اكتشاف مشكلات الأمان في نظام التشغيل ios وهو ما يفتح ثغرات أمام المستغلين وتعمل آبل بانتظام على تصحيح هذه الثغرات بتحديثات تدريجية، ويمكنك تشغيل التحديثات التلقائية ضمن الإعدادات – عام – تحديث البرنامج بحيث لا تحتاج أبداً إلى تثبيت أحد هذه التحديثات يدوياً، وسيقوم هاتفك بتثبيت أي تحديثات تلقائياً أثناء نومك.

2- استخدم رمز مرور أمن ومعرف الوجه أو اللمس:

ويتمتع أيضاً بعدد من المميزات التي يمكن استخدامها من قبل مستخدمو الأيفون، حيث أنهم يستخدمون كلا من Face ID او Touch ID لإلغاء قفل الجهاز لكن ماذا عن رموز الأمان؟ في الواقع يعد رمز المرور نقطة ضعف أي جهاز ولذلك يجب أن تجعله قوياً وهذا يعني تعيين رمز مرور رقمي طويل وغير قابل للتنبؤ.

3- تأمين شاشة القفل:

بالإضافة إلى إمكانية كشف شاشة القفل عن الكثير من أسرارك، وذلك من خلال تلقي رسالة نصية فستكون شعاراتها متاحة ليراها أي شخص وتجنب ذلك توجه إلى الإعدادات – معرف الوجه ورمز المرور – ثم قم بتعطيل أي خدمات لا تريد أن يصل إليها الأخرون من شاشة القفل.

4- لا تفتح روابط غير موثوق بها:

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الباحثين من شركات عالمية جوجل في شهر أغسطس من العام 2019، فقد اكتشفوا عن بعض النقاط التي يتم استغلالها نقاط الضعف في ios، وذلك بهدف أن تثبت برامج التجسس على الأجهزة، وقد قامت أبل بتصحيح الثغرات الأمنية مع ذلك يقدر أن آلاف المستخدمين قد تعرضت أجهزتهم للاختراق على مدار عدة أشهر، وذلك بسبب المواقع المضللة لذلك احذر من النقر على روابط غريبة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي لا تعرفها وكذلك عناوين URL المختصرة والتي تبدأ بمثل BIT.LY.

5- تأكد من تمكين خاصية Find My:

بالإضافة إلى هذه الميزة التي تتيح لك تتبع كل من أجهزتك وأصدقائك، وكان يعرف سابقاً باسم Find My iphone أو Find MY ipad، ويمكنك ليس فقط من تحديد موقع جهازك على الخريطة ولكن أيضا إرسال رنين مسموع بالإضافة إلى قفل الجهاز أو في أسوأ الحالات مسح بياناته عن بُعد، ويجب أن يقوم معظم الأشخاص بتشغيل هذا بشكل افتراضي ولكن ينسى الكثير إعادة تمكينه بعد إصلاح الجهاز أو استعادة البرنامج.