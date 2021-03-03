مشروع قرار أوروبى حول طهران: لا يمكن الجزم بسلمية أنشطة إيران النووية

جدة - نرمين السيد - ودعا مشروع القرار الأوروبى إيران إلى التراجع عن خروقها للاتفاق النووى، مشيراً إلى أنه لا يمكن الجزم بسلمية أنشطة إيران النووية.
كما أكد المشروع الأوروبى، أن عمليات تفتيش منشآت إيران مهمة لمعرفة التزامها بالاتفاق، معربا عن قلق أوروبا من وقف إيران عمليات المراقبة.
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد طالب نظيرَه الإيرانى حسن روحانى، بتحديد مواقف واضحة بشأن الملف النووى وبشكل سريع.
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