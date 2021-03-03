نص كلمة أحمد أبو الغيط بعد التجديد له أمينا عاما للجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - ​​​وجاء نص كلمة أبو الغيط:

​لقد شرفنى المجلس الموقر بثقته الغالية، وأود أن أعرب عن خالص امتنانى لهذا التكليف والتشريف، وأن أتقدم من خلال أصحاب المعالى الوزراء، بالامتنان والتقدير إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الملوك والرؤساء والأمراء الذين وضعوا ثقتهم فى شخصى.

​تعودت عبر سنوات خدمتى العامة أن امتثل لنداء الواجب بروح الجندى المقاتل، ولا أظن أن واجباً يعلو على خدمة الأمة العربية، أو أن شرفاً يسمو على تمثيل هذه المنظمة العريقة الجامعة للعرب.

​لقد عملتُ طوال السنوات الخمس الماضية وسط ظروفٍ عربية تعلمون مدى صعوبتها وضغطها، ووضعتُ نصبَ عينى - فى المقام الأول - الحفاظ على هذا البيت العربى الذى نجتمع تحت مظلته، فهو بيتٌ عزيز علينا، وعنوانٌ لاتحاد كلمتنا، لا ينبغى أن تتهاوى جدرانه أو أن ينهدم بنيانه تحت أى ظرف.

منذ منتصف 2016 عملنا باجتهاد وانضباط وصرامة ومهنية، حققنا قدراً من النجاحات، ولم نوفق فى تحقيق العديد من الطموحات، أشكر موظفى الأمانة العامة على ما بذلوه من جهد خلال تلك الفترة وأتعهد أمامكم بمواصلة الجهد والعطاء، آملاً فى تفهمكم وطامعاً فى تأييدكم واستمرار دعمكم لعملنا، فكل جهدٍ نبذله ليس سوى محصلة لاجتماع إرادتكم، وكل نجاح نحققه هو فى النهاية منسوبٌ إليكم، وسوف تبقى هذه المنظمة العنوان الأهم والأبرز للعروبة والسقف الجامع للعرب فى كل الظروف.

كل الشكر للمجلس الموقر.