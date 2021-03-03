اليمن: فرض عقوبات أمريكية على قياديين حوثيين خطوة نحو العودة للمسار الصحيح

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، إن "الحوثيين اعتبروا رفع تصنيفهم (منظمة إرهابية) كتشجيع لنشر مزيد من الإرهاب"، مشيرا إلى أن فرض عقوبات أمريكية على قياديين حوثيين خطوة نحو العودة للمسار الصحيح.





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على قياديين اثنين فى ميليشيات الحوثى لدورهما فى استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحرس الثورى الإيرانى قدم للحوثيين الدعم العسكرى لشن هجمات فى اليمن وعلى السعودية، لافتة إلى أن نظام إيران قدم مساعدات مادية مباشرة للحوثيين بما فى ذلك الصواريخ والمسيرات.

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